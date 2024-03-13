Добровольцы объяснили, что в Курской и Белгородской областях выборов не будет

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей рассказал о цели, которую они сейчас себе ставят на ближайшие дни и объяснил, что как минимум в нескольких областях РФ "путинских" выборов точно не будет.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН. "Бои, знаете, то затихают, то снова разгораются. Работаем над тем, чтобы развить наше наступление вглубь территории, потому что российская армия явно не ждала прорыва на этом участке границы", - заявил он.

По словам Барановского, "Свобода России" сейчас решает ряд целей и задач. Он отметил, что с военной точки зрения легион отвлекает на себя внимание и ресурсы Вооруженных сил России.

"Есть и политические задачи. Мы, прежде всего, посылаем сигнал тем антипутинским оппозиционерам, антивоенным активистам, которые еще остались в России. Мы же пришли принять участие в выборах. Выборы - 15-17 марта, так что самые активные дни голосования еще впереди. Мы подготовили инструменты для наиболее эффективного участия в голосовании. Поэтому, думаю, минимум, на части Курской, Белгородской областей выборы не состоятся", - рассказал Барановский.

В России развернулись бои в Курской и Белгородской областях

12 марта после демилитаризации двух нефтебаз, стало известно, что легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Российский оппозиционер Илья Пономарев говорил, что приграничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил.

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон обратились к мирным россиянам, проживающим в Белгороде и Курске, а также к властям этих регионов. Бойцы предупредили, что будут наносить удары по военным объектам, которые оккупанты обустроили между гражданскими.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что призыв об эвакуации населения двух областей России, чтобы избежать жертв - серьезное заявление. Он отметил, что эти события свидетельствуют о продолжении внутренних конфликтов на территории РФ, которые обострились и разрастаются после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Юсов подчеркнул, что эти события, безусловно, имеют серьезное военное и политическое значение.

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