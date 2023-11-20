Глава МИД РФ объявил, что Москва заинтересована, чтобы русский звучал везде и будет продвигать этом на государственном уровне.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил "обрусением" всем странам-соседкам РФ.

Об интересе Москвы в продвижении русского языка чиновник заявил в рамках сегодняшнего 41-го заседания Совета глава субъектов РФ.

Во время своей речи Лавров акцентировал, что Россия намерена "навязывать" русский язык путем расширения образовательных программ, прежде всего, в приграничных с РФ странах.

Также он указал, что часть усилий Россия направит на то, чтобы трудовые мигранты выучили русский.

"Мы заинтересованы в продвижении позиций русского языка, прежде всего, в приграничных с Россией странах, а также в расширении образовательных программ на русском языке с прицелом в том числе на обучение трудовых мигрантов", - сказал он.

Киев отказался от использования русского в публичных местах

Отметим, что с началом полномасштабной войны Украина прилагает больше усилий, чтобы "забыть" о русском языке, пытаясь постепенно приобщить все общество к употреблению единого государственного языка - украинского. Исторически сложилось так, что немалое количество людей привыкло с детства говорить на русском языке. Летом 2023 года Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в столице.

В то же время относительно "свежий" опрос со стороны Киевского международного института социологии (проведен с 26 мая по 5 июня) показал, несмотря на такую государственную политику, в Украине в основном нет притеснений или преследований русскоязычных людей.

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