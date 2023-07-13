Решение принято с целью защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий государства-агрессора.

Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Как сообщается на сайте КГГА, соответствующее решение было принято сегодня, 13 июля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета ІХ созыва 71 депутатом.

По словам депутата Киевского городского совета, председателя Постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадима Васильчука, необходимо защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий государства-агрессора.

"Необходимо окончательно раз и на всегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, которые созданы в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги. Русский - язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – отметил Васильчук.

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Он также добавил, что кроме этого мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с законодательством Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года Верховная Рада Украины запретила в Украине публичное воспроизведение песен российских исполнителей.

За это решение проголосовали 303 народных депутата.

Речь идет о законе О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора (№7273-д).

Законом устанавливается, что на территории Украины запрещаются публичные исполнения, показ, демонстрация, оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат зафиксированное исполнение музыкального недраматического произведения с текстом, осуществленное певцом (певицей), который является или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного ВР государством-агрессором, и/или произведенные физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования было гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором.

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