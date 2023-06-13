Такой позиции придерживается абсолютное большинство населения во всех регионах Украины.

Большинство украинцев, как и в предыдущие годы, продолжает считать, что в стране отсутствует проблема якобы притеснений или преследований граждан, говорящих на русском языке.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опрос Киевского международного института социологии, проведенного с 26 мая по 5 июня.

"Хотя за год показатель несколько снизился, но все равно абсолютное большинство украинцев – 84% – продолжают придерживаться взгляда, что в Украине нет проблем с использованием русского языка и русскоязычные граждане не испытывают притеснений и преследований (в мае 2022 года показатель был 93%)", - говорится в результатах опроса.

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Такой позиции придерживается абсолютное большинство населения во всех регионах Украины.

В то же время, лишь 8% респондентов считают, что русскоязычные граждане подвергаются систематическим притеснениям и преследованиям (в мае 2022 года этот показатель составлял 5%).

Данные исследования свидетельствуют, что среди тех, кто дома общается преимущественно или только на русском языке, 81% считают, что никаких притеснений или преследований нет (и только 13% считают, что такие притеснения имеют место).

Кроме того, в выборке было 32 респондентов (из 984), которые продолжают идентифицировать себя по национальности как россияне.

По словам социологов, такого количества недостаточно для статистически надежных расчетов, однако среди них лишь шестеро видят притеснения из-за русского языка, а 25, наоборот, считают, что никаких проблем из-за русского языка нет.

"Систематические притеснения и преследования русскоязычных граждан" является очевидной неправдой для рядовых украинцев... в Украине не было и нет объективных серьезных языковых проблем, а "притеснения и преследования" являются произведением российских пропагандистов с целью раскола украинского общества (хотя мы видим и отдельных украинских субъектов, которые продолжают спекулировать на этом вопросе)", - отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

По его мнению, оживление дискуссий по поводу использования "языка агрессора" вызвано именно агрессией России, которая не защищает, а способствует ухудшению отношения к русскому языку.

"Дискуссии в социальных сетях всегда являются более радикальными и создают впечатление о существенных проблемах, когда среди населения в целом таких проблем нет", - добавил Грушецкий.

Как проводился опрос

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 984 взрослых респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Однако, в условиях войны к формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Русский язык в Украине - детали

В войне с Украиной Россия постоянно спекулирует вопросом якобы необходимости защиты русскоязычного населения и "притеснениях" людей, говорящих по-русски.

Однако, многочисленные соцопросы в течение последних 9 лет доказывают отсутствие "притеснений", а значит и то, что такие заявления являются очередной манипуляцией со стороны РФ для прикрытия своей агрессии.

Слово "бомж" уже попало в отдельные словари, получив вроде бы статус нормативного литературного. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.