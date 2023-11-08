Писательница заявила, что не раз "предупреждала об опасности".

В Украине появилась новая "Ирина Фарион" - украинская писательница, автор книг для детей, Лариса Ницой поддержала посыл скандальной экс-нардепки. Она заявила об "обрусевших" бойцах ВСУ и добавила, что украинская власть таких людей просто "использует".

"Руками обрусевших бойцов в Украине будут утверждать русский язык", - написала Ницой в Facebook.

По мнению писательницы, скандал, связанный с заявлением Ирины Фарион, раздутый властями "сверху". Тем самым политики защитили "обрусение" в Украине, заявила она.

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"Не зря высшее руководство государства не проводит украинизации. Его проводят люди, а руководство - нет. Не зря руководство государства не призывает народ переходить на украинский. Высокие политики, самые обрусевшие, сидят в своих засадах и терпят украинизацию, которую проводят люди, чтобы выпрыгнуть из них и использовать вас, обрусевших бойцов, для возвращения русского языка в украинский", - указала Ницой.

Писательница подчеркнула, что на своих выступлениях перед военными она не раз предупреждала об "опасности": "Я предупреждала, дорогие обрусевшие защитники - вас используют политики со своей целью. Использовали".

Она также отметила, что бойцы ВСУ нарушают украинский закон, разговаривая в армии на русском языке и, возвращаясь с фронта, продолжают в тылу уничтожать старания тех, кто строит "украинизацию".

"Потому что вы оттуда. Вы из передка. Кто же вам что скажет. И в будущем ничего не изменится - вы выжили, вы одержали победу, вы будете продолжать говорить по-русски, следовательно, будете наполнять публичное пространство на русском языке", - считает Ницой.

Также она заявила, что украинский шоу-бизнес откроет среди "обрусевших" героев Украины новую аудиторию. По итогу, все будущие песни, книги, фильмы в Украине будут создаваться на русском. Украина снова наполнится русским языком именно из-за таких военных, заявила писательница:

"Для вас манатики, оли поляковы, мазги и барски напишут на вашем русском языке кучу песен, потому что появится сегмент, который будет нуждаться в песнях на вашем языке - это вы. Для вас снимут фильмы на вашем русском языке. Для вас напишут книги на вашем русском языке. Потому что вы для нас герои - все для вас. И снова Украина наполнится русским языком"

По мнению Ницой, именно такой "обрусевшей" Украины добивался Путин. Скандал с Фарион - доказательство, что общество не может справиться с этим вызовом, заявила писательница.

"Общество встало на защиту вашей руссовщины. Приветствую Вас. Путину не надо нас убивать и убивать своих русских. Достаточно руками обрусевших бойцов-героев утвердить русский язык в украинском пространстве. И будет снова то же самое. Обрусевшая Украина. Как и была", - резюмировала она.

В Украине произошел скандал из-за заявления Ирины Фарион

В понедельник экс-нардеп от партии "Свобода" языковед Ирина Фарион спровоцировала скандал в Украине. Она резко высказалась о защитниках "Азовстали" из-за того, что они разговаривают на русском языке во время интервью с журналисткой Яниной Соколовой. Она акцентировала, что такие военные нарушают закон Украины. "Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке - то пусть себя назовут "русскими", - сказала Фарион.

Это возмутило украинцев, немало военных, публичных лиц и неравнодушных к словам Фарион украинцев выразили категорическое несогласие с ее мнением. Инцидент комментировали даже воины с передовой.

Однако критика не изменила мнения Фарион. "Быдломаса имеет припадок",- охарактеризовала она оппозиционных к своему мнению украинцев.

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