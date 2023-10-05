На этой неделе в регионе уже пылала подстанция.

В ночь на 5 октября в нескольких районах Курской области пропало электричество. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, против которого завела дело Федеральная служба безопасности РФ, это связано с атакой украинских сил с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", – заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Губернатор уточнил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.

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Обновлено (7:43): Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что 67 населенных пунктов остались без электричества после предполагаемой атаки на электроподстанции.

Утверждают, что под ударом оказались центральная электроподстанция города Суджа (12 км от российско-украинской границы), электроподстанция поселка Глушково (6 км от госграницы).

Удары по инфраструктуре в РФ - что нужно знать

Эксперты прогнозируют, что осенью и зимой россияне будут пытаться нанести удары по нашей логистике, по нашей энергетической инфраструктуре.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов анонсировал ответ на российские атаки. По его словам, Украина готовится отвечать зеркально на возможные атаки российских оккупантов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой.

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