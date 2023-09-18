Москве не стоит надеяться провести парад победы в Киеве.

Украина готовится отвечать на возможные атаки российских оккупантов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой, заявил в интервью The Economist начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По словам начальника разведки, Украина работает над ограниченной позицией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании ракетных и беспилотных ударов России по инфраструктуре.

"Пусть начинают. Они тоже получат ответ", – говорит Буданов.

Он также отметил, что не надеется, что враг когда-нибудь сдастся.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом Победы в Москве. Но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве", – подчеркивает он.

Удары по Украине зимой - прогнозы

Эксперты прогнозируют, что осенью и зимой россияне будут пытаться нанести удары по нашей логистике, по нашей энергетической инфраструктуре.

Британская разведка констатирует, что существует реальная возможность, что Россия снова сосредоточится на атаках по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Разведчики, в частности, отмечают, что темпы ударов крылатыми ракетами воздушного запуска, которые враг использовал для таких атак прошлой зимой, сократились. Поэтому Россия могла создать значительные запасы таких крылатых ракет.

В "Укрэнерго"ожидают массированных атак ракетами и дронами и готовятся к худшему сценарию прохождения зимы.

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