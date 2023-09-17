Хуже, чем в прошлом году, точно не будет, уверен Свитан.

РФ развернула вдоль украинской границы более 40 пусковых установок баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля - "Искандер". Военный эксперт Роман Свитан уверен, что они не представляют значительной угрозы для украинских мирных городов.

Свитан подчеркнул, что к этому времени РФ значительно исчерпала свою запасы ракет для "Искандера", потому никакой новой проблемы развертывание комплексов не создаст.

"Если бы не 50, допустим, "Искандеров", разворачивалось, а 500 – угроза была примерно одинаковой. У них всего 250 баллистических и крылатых ракет для "Искандеров" на данный момент. Это не то, что было в прошлом году, когда несколько тысяч ракет у них было готово, они волнами шли ракеты по 50, по 70 ракет. Сейчас у них всего 250. И что такое комплексов на 250 ракет? По пять ракет на комплекс? Он две ракеты отстреливает. То есть каждый комплекс может стрельнуть два с половиной раза. А мы уже приняли ракет в несколько раз больше. Потому никакой новой проблемы это абсолютно не несет", – сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что россиянам необходимо возобновить неприкосновенный запас ракет, так что из всего имеющегося количества они смогут выпустить по Украине около половины.

"Они все 250 ракет не отстреляют, им же надо оставлять что-то под ядерные боеголовки в режиме "неприкосновенный запас". То есть больше сотни ракет – точно останутся. Поэтому эти 50 комплексов один пуск по большому счёту они могут все сделать, не более", – добавил он.

Свитан также подчеркнул, что Украине готова к тому, что РФ будет атаковать ракетами.

"Россияне будут пытаться нанести удары по нашей логистике, по нашей энергоструктуре, по жизненноважным системам государства, однозначно. Но мы тоже к этому готовы. Если сравнить с прошлым годом, у нас в несколько раз выросла плотность ПВО, количество зенитно-ракетных комплексов, модификации и качества ПВО. У нас есть практически все – от Stinger до Patriot, пусть не в достаточном количестве. … Хуже, чем в прошлом году, точно не будет, будет легче", – утверждает эксперт.

"Искандеры" на границе - что сообщалось

В начале сентября РФ нанесла по Украине несколько разрушительных ударов, используя комплексы "Искандер". В частности, враг бил по Запорожью, Кривому Рогу,Сумам.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что накануне страна-агрессор развернула вдоль украинской границы более 40 пусковых установок "Искандер".

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