Считают, что она выехала в Литву через Беларусь.

Коммерческий директор российский журналистки и политика Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала о моде "Татлер" Ариан Романовский задержаны в Москве. Сама Собчак выехала из страны.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что Суханова задержали вечером 24 октября в одном из московских ресторанов. Вместе с коммерческим директором Ксении Собчак был задержан и Романовский (Кузьмин).

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Сегодня Романовскому и Суханову, которых, по имеющейся информации, подозревают в вымогательстве, должны избрать меру пресечения. Они проходят по одному делу о вымогательстве, в чем конкретно их обвиняют пока неизвестно.

Одновременно по делу о вымогательстве прошли обыски в элитном коттеджном посёлке "Горки-8", где проживала сама Собчак. Задержать собирались саму журналистку, однако не вышло. Сообщают, что она попала в Минск и оттуда – в Литву.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Собчак запутала оперативников, купив перед отъездом разные авиабилеты.

"Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", – сообщил источник.

Собчак отреагировала на задержание Суханова несколькими постами в соцсетях. Информацию о своем отъезде она не подтверждала, но и не опровергала.

Напомним, с 19 сентября Литва приняла решение не пускать граждан России даже при наличии Шенгенской визы.

Позиция Собчак в отношении Украины

Ксения Собчак – российская журналистка, телеведущая и актриса и политик, дочь первого мэра Санкт-Петербурга. В 2018 году она баллотировалась в президенты РФ в 2018 году и заняла четвертое место.

После оккупации Крыма россиянами она сознательно нарушала границу Украины, чтобы попасть на полуостров. В 2015-м – заявляла, что на месте президента РФ также аннексировала бы Крым. В то же время, она признавала, что Крым – территория Украины, а РФ нарушила Будапештский меморандум.

Хотя Собчак и называет себя оппозиционеркой и "честной журналисткой", она распространяет кремлевскую пропаганду.

В частности, она обвиняла Украину в обстреле Драмтеатра в Мариуполе 16 марта текущего года. Во время российский атаки по театру погибли несколько сотен человек. Также она называла украинцев нацистами и бандеровцами.

В октябре Собчак была в Грузии. Там она попыталась попасть в бар Dedaena Bar, но владелец заведения не пропустил ее из-за поддержки России в войне.

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