Собчак возмутило, что украинцы "шеймят" россиян.

"Российская либералка" Ксения Собчак наконец показала истинное лицо. Она старалась казаться "честной журналисткой", но все же вскрыла настоящее отношение к украинцам, назвав их "нацистами".

В своем Telegram-канале Собчак возмутилась тем, что украинцы не оценили новую кампанию бренда Zara, в которой взяла участие российская модель Наталья Водянова. В комментариях под рекламой появилось немало гневных комментариев. По мнению Собчак, россиян якобы зря изолируют от всего мира.

"Zara выпустила рекламную кампанию. И конкретно именно украинские аккаунты заходят и шеймят: типа, вы русскую взяли. То есть, европейцы пишут, как красиво и беллеца. Ну, вот не стыдно? Что за нацизм вообще? Причём, закидывают организованно. То есть, сидят люди в тяжёлой ситуации, но им правда кажется, что главное с чем надо побороться - это чтобы русские ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не выезжали из России и т. д.? Это вообще-то нацизм", - пожаловалась "либеральная" Собчак.

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Напомним, ранее она уже пыталась доказать, что не враг Украины, но только опозорилась.

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