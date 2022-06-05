Анатолий Анатолич рассказал о личной переписке с Собчак.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал о переписке с российской журналисткой Ксенией Собчак. По его словам, Ксения сама вышла на связь и первой ему написала после того, как он выпустил видео, в котором раскритиковал ее.

"Записала четыре аудиосообщения о том, что она со мной не согласна, она не считает себя врагом Украины и пытается быть честным журналистом. Я ей ответил, что я аргументирую все, о чем говорю в видео. Я ей сказал: "Ты берешь интервью у Поляковой, которая бежит от войны. И в то же время в своем Telegram-канале публикуешь фейки о том, что мы сами взорвали Драмтеатр в Мариуполе", - сказал Анатолич в программе "Слава+".

Также ведущий добавил, что пытался донести Собчак, что таким неоднозначным поведением она манипулирует мнением россиян. Кроме того, Анатолич отметил ,что не ответил на последнее сообщение журналистки, так как понял, что они все равно не смогут найти общий язык.

"Все закончилось тем, что я даже не ответил на ее последнее сообщение. Я понял, что общий язык мы с ней, к сожалению, не найдем. Никто никого не обижал, мы не поссорились. Она мне сказала: "Я сама не знаю, что я тебе тут пытаюсь доказать, но решила написать", – сказал Анатолич.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Собчак получила гражданство Израиля, но сама телеведущая отрицает "смену места жительства".

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