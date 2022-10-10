Певица отреагировала на комментарий российской "оппозиционерки".

Украинская певица Тина Кароль довольно резко отреагировала на новый комментарий якобы оппозиционной журналистки из России Ксении Собчак. Так снова заговорила о том, что в Украине живут "бандеровцы" и "нацисты". Свою реакцию Кароль обнародовала в Instagram-блоге.

"Бандеровцы творили страшные вещи – это правда. И батальон "Азов" – типичные нацисты. Кто же спорит? И что из этого? У них своя жизнь, это их устои. У нас своя страна и нам есть с чем в ней разбираться", - написала Ксения Собчак в своем комментарии.

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Кароль выложила скриншот этого и добавила: "Иди на ***".

Напомним, недавно Ксения Собчак возмутилась тем, что украинцы захейтили новую кампанию бренда Zara, в которой взяла участие российская модель. После этого украинцы оставили множество гневных комментариев под постом с моделью в социальных сетях.

Собчак заявила, что россиян зря пытаются вытравить со всего мира.

"Конкретно именно украинские аккаунты заходят и шеймят: типа, вы русскую взяли. То есть, европейцы пишут, как красиво и беллеца. Ну, вот не стыдно? Что за нацизм вообще?" - высказалась тогда Собчак.

Также УНИАН писал, что Ефросинина отреагировала на слова Собчак об "украинцах-нацистах".

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