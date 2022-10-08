Некоторые российские пользователи призывают ответить на взрыв, другие – критикуют Путина.

Россияне шокированы и паникуют из-за взрыва на Крымском мосту утром 8 октября.

В мессенджерах и социальных сетях они активно возмущаются и делятся мнениями, что же им делать после этого всего.

Отреагировала на взрыв российская пропагандистка Ольга Скабеева. Она опубликовала видео пожара на мосту со словами:

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"Смотрю и не верю глазам. Смотрю и не верю. Наверное, теперь мы что-то предпримем. Наверняка же. Ведь правда?".

Как и она, часть российских пользователей в сети грозит "ответкой" Украине, призывая взрывать Верховную Раду, начинать ядерную войну, бомбить Харьков, Львов и другие города:

"Сжечь Киев!";

"Ракет у нас норм, ждем удары по ж/д путям во Львове";

"Будут ракетные удары по Харькову, Одессе, Запорожью. Вовка мстительный";

"Я в шоке буду, если не ответим!";

"Починят все. Главное ответить";

"Интересно, а где та самая красная линяя? Разве это не она?",

"Взорвать Раду";

"Начинайте уже ядерную войну! Сколько ещё терпеть и ждать?";

"Плевать, что и кто выживет, пусть строят новый мир, наш уже пора заканчивать";

"Газ подрыв простили, получили крымский мост. Ответки не будет, будет гореть Москва... Проснитесь уже, война это. Пора им дать ответку, чтобы боялись".

Другая часть российских пользователей жестко критикует власть РФ и Путина:

"Володенька вместе с МО сделает морду кирпичом, что ничего не произошло";

"Ждем брифинг МО, где скажут, что уничтожили миллиард снарядов хаймарс, миллион заводов, миллиард солдат ВСУ и прочее";

"Ну, конечно, еще потерпим";

"Они взрывают, а мы уголовные дела открываем";

"Народ в Крыму в а*уе... С такими темпами, скоро и бежать некуда будет...".

Взрыв на Крымском мосту 8 октября: что известно

Утром 8 октября в сети появилась информация, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный состав с топливом.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва на Крымском мосту произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. А в Кремле сообщили, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о взрыве на Крымском мосту, он создал комиссию.