Россияне шокированы и паникуют из-за взрыва на Крымском мосту утром 8 октября.
В мессенджерах и социальных сетях они активно возмущаются и делятся мнениями, что же им делать после этого всего.
Отреагировала на взрыв российская пропагандистка Ольга Скабеева. Она опубликовала видео пожара на мосту со словами:
"Смотрю и не верю глазам. Смотрю и не верю. Наверное, теперь мы что-то предпримем. Наверняка же. Ведь правда?".
Как и она, часть российских пользователей в сети грозит "ответкой" Украине, призывая взрывать Верховную Раду, начинать ядерную войну, бомбить Харьков, Львов и другие города:
- "Сжечь Киев!";
- "Ракет у нас норм, ждем удары по ж/д путям во Львове";
- "Будут ракетные удары по Харькову, Одессе, Запорожью. Вовка мстительный";
- "Я в шоке буду, если не ответим!";
- "Починят все. Главное ответить";
- "Интересно, а где та самая красная линяя? Разве это не она?",
- "Взорвать Раду";
- "Начинайте уже ядерную войну! Сколько ещё терпеть и ждать?";
- "Плевать, что и кто выживет, пусть строят новый мир, наш уже пора заканчивать";
- "Газ подрыв простили, получили крымский мост. Ответки не будет, будет гореть Москва... Проснитесь уже, война это. Пора им дать ответку, чтобы боялись".
Другая часть российских пользователей жестко критикует власть РФ и Путина:
- "Володенька вместе с МО сделает морду кирпичом, что ничего не произошло";
- "Ждем брифинг МО, где скажут, что уничтожили миллиард снарядов хаймарс, миллион заводов, миллиард солдат ВСУ и прочее";
- "Ну, конечно, еще потерпим";
- "Они взрывают, а мы уголовные дела открываем";
- "Народ в Крыму в а*уе... С такими темпами, скоро и бежать некуда будет...".
Взрыв на Крымском мосту 8 октября: что известно
Утром 8 октября в сети появилась информация, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.
В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный состав с топливом.
Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва на Крымском мосту произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. А в Кремле сообщили, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о взрыве на Крымском мосту, он создал комиссию.