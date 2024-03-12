Есть информация и о сбитии вражеского Су-27, но она еще проверяется.

В настоящее время еще проверяется информация о сбитии российского самолета Су-27. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, что самолет якобы сбит над территорией так называемой "ДНР", Юсов отметил, что там сейчас идут чрезвычайно активные боевые действия и очень много событий происходит. "Такая информация есть, она сейчас дополнительно проверяется", - сказал представитель ГУР по поводу возможного сбития Су-27.

Также Юсов высказался и относительно падения на территории России самолета Ил-76. Он отметил, что пока украинская разведка воздерживается от официальных комментариев. Но при этом добавил, что видео горения самолета видели все. По его словам, это кадры, которые "приятны глазу украинца".

"Понятно, что то, что происходит сейчас на Белгородщине, на Курщине это прямое следствие российской военной агрессии и в целом кремлевской диктатуры. Если Путин или его режим заботится о местных жителях, то надо прекратить войну против Украины, вывести войска. И собственно думать над безопасностью местных жителей, а не думать о продолжении геноцидной войны против Украины", - подчеркнул Юсов.

"Тревожный" день в России - подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, в России продолжается "тревожный" день. На фоне новостей об атаках беспилотников и рейдах воинов РДК и легиона "Свобода России" в Курскую и Белгородскую области, появилась информация о том, что под Белгородом приземлилась российская "птичка".

Белгородские паблики сообщают, что вблизи населенного пункта Валуйки, вероятно, был сбит российский истребитель Су-27. Видео вероятного уничтожения самолета также публиковал военкор Андрей Цаплиенко.

По данным очевидцев, сначала прогремел мощный взрыв. Впоследствии самолет начал падать и "приземлился" в лесу. Местные опубликовали видео, на которых якобы видны последствия падения истребителя и столб густого черного дыма над лесом.

Также сегодня было обнародовано видео как в небе над Ивановской областью Российской Федерации горел самолет.

Отмечалось, что борт немного не дотянул до полосы аэродрома "Северный" и упал в лесопосадке.

Сначала отдельные Telegram-каналы сообщили, что крушение мог потерпеть Ил-76МД, на борту которого было 12 человек. Он упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома. Борт наполовину разрушен и горит.

В то же время сообщается, что во время посадки у самолета отвалился двигатель. На место происшествия выехали несколько машин скорой помощи. Telegram-канал Mash сообщил, что в двигатель могла попасть птица.

Вас также могут заинтересовать новости: