Ликвидированный захватчик отличился еще в 2008 году при нападении РФ на Грузию.

Российские десантники создали странную инсталляцию в честь сослуживца, который воевал против Украины и был ликвидирован Силами обороны.

Как сообщает в Твиттере эстонский военный блогер Dmitri, сослуживцы Ивана Ахтырского - бывшего военнослужащего 76-й дивизии ВДВ - решили создать в своем штабе личный уголок памяти оккупанта и выложили в соцсетях соотетствующие фото. Это оказалась "спальная композиция", которая представляет собой тумбочку с фото, прибитую к стене полку и кровать, застеленную покрывалом с символикой 175-го отдельного разведывательного батальона.

Импровизированная спальня огорожена по принципу реальной музейной экспозиции - красным канатом, который накинут на "золоченые" столбики.

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Согласно данным из открытых источников, младший сержант Иван Ахтырский, 1988 года рождения. Был командиром отделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России, погиб на территории Украины 15 января 2023 года. За участие в войне против Украины посмертно получил звание "Героя РФ".

В 2008 году Ахтырский был в числе российский военных, принимавших участии в нападении на Грузию, за что был награжден. Похоронен оккупант в Пскове.

"Герои" российской армии

Как сообщал УНИАН, ранее в целях пропаганды войны в России стали систематически создавать так называемые "парты героев". В школах, где учились убитые или реже пока еще живые оккупанты, одну из парт (обычно именно ту, за которой когда-то сидел "герой") обклеивают виниловой пленкой с портретом "героя", чтобы подать школьникам пример правильного "патриотизма". При этом детей заставляют сидеть за такими партами, с которых на них смотрит мертвый военный преступник.

Показательно, что Евгений Пригожин, который имел официальное звание "Героя России", был похоронен с нарушением протокола для лиц с таким званием. Не было ни почетного караула, ни стрельбы в воздух, как это положено по закону.

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