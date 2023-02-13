Все трое попали на войну вопреки обещаниям Пригожина вербовать заключенных в возрасте до 50 лет.

Люди, которые помогли создать нестабильность в России в 1990-х годах, теперь сражаются и умирают на войне, развязанной РФ против Украины.

Расследователи Bellingcat назвали троих российских криминальных авторитетов, которые вышли на свободу и отправились на войну, где и были ликвидированы.

Вопреки обещаниям главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что в наемники берут заключенных в возрасте до 50 лет, были случаи, когда в ряды "вагнеровцев" попадали люди старше этого возраста. В частности, 59-летний Сергей Максименко ("Олимпиец"), 55-летний Андрей Бережных ("Мститель") и 55-летний Игорь Куск ("Афганец").

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"Эти трое примечательны не только своим возрастом, но и тем, что каждый из них руководил жестокими преступными группировками в 1990-х годах. … Каждый из этих трех бывших главарей банды пытался бороться за помилование, но вместо этого погиб в Украине", – заявляют в Bellingcat.

Андрей Мститель Бережных

Как сообщает Bellingcat, 55-летний Андрей Бережных погиб во время боя в Украине 8 декабря 2022 года – через месяц после подписания контракта с "Вагнером".

В середине 90-х он организовал свою банку в Балаково (Саратовская область) и руководил ею с 1994 по 2011 годы, впоследствии был арестован. В интервью он утверждал, что сформировал преступную группировку после того, как его начальник, директор автосалона, у которого он работал водитель, был убит - чтобы отомстить за смерть "близкого друга". Банда занималась торговлей оружием, совершала вооруженные нападения, убийства и покушения на бизнесменов. Среди прочего, имело место нападение на местную телекомпанию СТВ. В 2013 году Верховный суд России приговорил Бережных к 25 годам лишения свободы за убийство и целый ряд других правонарушений, совершенных в то время, когда он руководил бандой. До того он был осужден за убийство и покушение на 10 человек саратовским судом.

В отличие от других погибших наемников, Бережных хоронили без особых почестей, большого количество людей и фотоотчетов.

Сергей Олимпиец Максименко

59-летний Сергей Максименко, как и Бережных, умер в декабре 2022 года. Мог быть завербован и подписать контракт в сентябре, когда Пригожин посещал колонии в Мордовии, где Максименко отбывал наказание.

Максименко с 1997 года возглавлял в Пензе преступную группу под названием "Олимпия", которая, по информации местных СМИ, вскоре установила контроль над другими преступными группировками посредством рэкета и ростовщичества. "Олимпия" действовала на протяжении 1990-х и 2000-х годов, и занималась сутенерством, вымогательством и убийствами. Как лидер банды Максименко в 2014 году был приговорен к 25 годам лишения свободы (это самый большой срок среди 13 членов группировки). Интересно, что другие члены группировки получили более "мягкие" приговоры, поскольку, по мнению суда, "способствовали развитию спорта среди детей" через работу одноименного спортзала.

Максименко похоронили в Пензе 4 января.

Игорь Афганец Куск

Этого российского криминального авторитета, в отличие от предыдущих, хоронили с особыми почестями, и для этого есть ряд причин.

55-летний Куск, ветераном войны в Афганистане, рвался попасть в Украину еще до того, как был завербован в "Вагнер". Его супруга рассказывала СМИ, что он якобы обращался к лидеру Чечни Рамзану Кадырову.

Также вдова Куска рассказала, что он отправился на фронт 25 июля. В то же время летом Пригожин посещал тюрьмы в Сыктывкаре, вербуя заключенных. В этом отдаленном регионе Куск отбывал свой 23-летний срок.

В 1998 году он создал свою преступную группировку "Кусковские" в Татарстане. Она была особенно активна в Нижнекамске и Казани, значительная часть ее членов – ветераны Афганистана, как и главарь банды. В конце 90-х годов "Кусковские" занимались относительно малозаметными преступлениями и заказными убийствами. В начале 2000-х банда убила двух генеральных директоров казанской строительной компании "Татсантехмонтаж", которые, вероятно, пытались отделаться от преступников.

Кроме преступной деятельности, Куск также возглавлял ветеранские общины Татарстана. При вынесении ему приговора в 2015 году это послужило смягчающим обстоятельством - суд расценил это как "активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи".

Похороны Игоря Куска прошли в конце сентября 2022 года и стали заметным событием. Присутствовали более 700 человек, в процессии участвовало около 100 автомобилей.

Вербовка заключенных в ЧВК "Вагнер"

Летом 2022 года на фоне больших потерь российской армии в войне против Украины ЧВК "Вагнер" и ее лидер Евгений Пригожин лично активизировали вербовку осужденных, отбывающих наказание в России, на войну против Украины. В обмен на шестимесячную "службу" им обещали помилование. К началу текущего года масштабы вербовки значительно сократились, отмечала украинская разведка.

К ноябрю 2022 года, по оценкам аналитиков, именно зэки составляли большую часть членов ЧВК, воюющих в Украине. В середине января, как сообщал советник главы ОП Михаил Подоляк, ВСУ уничтожили 77% "вагнеровцев"-заключенных.

По различным оценкам, всего Пригожин отправил на фронт порядка 40-50 тысяч "вагнеровцев". В феврале 2023 года главарь ЧВК объявил об окончании вербовки заключенны на фоне больших потерь наемников в боях с Украиной.

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