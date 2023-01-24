Адвокат российского криминального авторитета Тамаза Сомхишвили Тарас Думич применил оскорбительные высказывания в адрес президента Владимира Зеленского.

Правозащитник Аронец обнародовал аудио, в котором адвокат российского криминального авторитета Тамаза Сомхишвили Тарас Думич применяет обидные высказывания в адрес президента Владимира Зеленского, а также цитирует нарративы российской пропаганды, направленные против руководства Украины.

Запись на своей странице в Facebook опубликовал правозащитник Александр Аронец.

Он напомнил суть дела: российский олигарх Тамаз Сомхишвили судится с киевскими властями, пытаясь получить возмещение ущерба за якобы реконструкцию Харьковской площади, которая так и не была осуществлена. Также СМИ сообщали, что у Сомхишвили есть российское гражданство, и что он через подконтрольный ему тбилисский завод ремонтирует российские штурмовики "Су" и "МИГ". Недавно Думич дал интервью пророссийскому изданию Vesti.ua, в котором пытался опровергнуть эти обвинения.

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Обнародование этих фактов, по словам Аронца, вызвало паническую реакцию Думича.

"Адвокат Думич написал пост, а затем в комментариях и под моим, и под своим постом активно отрицал, что он давал такое интервью. Но благодаря неравнодушным журналистам я опубликовал аудио отрывок из этого самого интервью. На аудио слышно, как адвокат боится даже спросить своего клиента об осуждении войны, зато требует у Киева земельный участок такого же размера, как Харьковская площадь, угрожая обратиться в Международный арбитраж, чтобы взыскать средства с Украины. То есть, российский криминальный авторитет хочет ограбить не только киевскую общину, но и бюджет воюющей страны", - пишет Аронец.

По его словам, после публикации аудио Думич удалил пост, но удалось сберечь его скрин-копию. Сейчас Александр Аронец располагает аудиозаписью общения Думича с другими журналистами, которая подтверждает правдивость интервью адвоката Сомхишвили Вестям. На записи слышно, как Тарас Думич, отвечая на упреки в сотрудничестве своего клиента с россией, приводит оскорбительные параллели с президентом Владимиром Зеленским – мол, тот снимался в россии в КВН и выступал на корпоративах перед кремлевской верхушкой.

Эти аргументы Александр Аронец считает смехотворными:

"Интересно, это так господин Думич сам перед собой оправдывает свою нравственную деградацию? Ведь взялся защищать он этого российского олигарха и криминального авторитета уже после начала войны с россией в 2014 году, а информационное обострение с требованием отдать россиянину $100 млн. так вообще происходит сейчас, во время наиболее активной фазы нашей войны. Для некоторых кровавые российские деньги не пахнут, и даже полномасштабное наступление на Киев, бомбардировка Киева российскими боевыми самолетами, которые ремонтируются благодаря его клиенту, тоже не изменила его позиции, и он не распрощался с таким клиентом… Украинский адвокат повторяет слухи, которые распространяет российская пропаганда (о сауне), вспоминает старые небылицы о первых лицах воюющей страны, оправдывая таким образом своего одиозного российского клиента", - подытожил Александр Аронец.