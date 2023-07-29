В России информационное пространство готовят под начало президентской избирательной кампании.

Российским блогерам, которые активно сотрудничают с Кремлем, дали команду меньше говорить на тему войны с Украиной и больше сосредоточиться на "позитиве". Об этом изданию BRIEF рассказали источники, близкие к администрации президента РФ.

Так, от карманных блогеров Кремль требует снизить количество постов, посвященных теме "СВО" до 30%. Все остальные публикации должны быть посвящены позитивным темам. К числу таковых отнесены темы гордости за страну, возможностей, суверенитета, надежды, уверенности, традиций и легитимности.

"Задача — наращивать позитивные темы в преддверии [избирательной] кампании", — поясняет источник BRIEF.

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Кремль готовится к перевыборам Путина – что известно

В марте следующего года в России должны состояться очередные выборы президента. Как пишет "Медиазона", еще в феврале-марте этого года Кремль начал подготовку к выборам. В частности планируется, что Путин пойдет на них под лозунгами о защите "традиционных ценностей", которые важнее материального благополучия.

При этом Путин хочет, чтобы в этот раз за него проголосовало больше людей, чем на предыдущих выборах. В 2018 году Путин якобы получил 76,7% голосов при явке 67,5%. Сейчас Кремль рассчитывает, что жители оккупированных территорий Украины обеспечат ему дополнительные голоса.

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