Путина должны сделать "глашатаем хороших новостей".

Кремль поручил российским государственным корпорациям запустить конвейер хороших новостей о президенте РФ Владимире Путине. Они должны подготовить позитивную повестку из новостей и мероприятий, участие в которых мог бы принять российский диктатор.

Как рассказали The Moscow Times близкие к Кремлю источники, соответствующее поручение получили и главы российских регионов.

"Разнарядка на "информационный обмен" – то есть сбор малейших значимых позитивных информационных поводов – поступила руководителям компаний из энергетической, транспортной и коммуникационной сфер, а также главам российских регионов. Социальное самочувствие россиян снижается, растет тревожность и уже накопилась усталость от затянувшейся войны. В этих условиях президент должен четко ассоциироваться у граждан с чем-то позитивным, быть "глашатаем хороших новостей", поясняют логику два несвязанных друг с другом чиновника", – пишет издание.

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Отмечается, что "инкубатор хороших новостей" – это технология, которая обычно используется во время выборов, и она уже работает. Источники издания заметили, что в публичном графике Путина наряду с заседаниями Совбеза и международными звонками появились такие мероприятия, как торжественное открытие центра по воспроизводству индейки и социальных объектов, поздравление с юбилеем госкорпораций "Росатом" и "Ростех", а также открытие отремонтированной автодороги.

"Искать новые "позитивные новости", в которых мог бы поучаствовать Путин, поручено десяткам госкомпаний. Они, по задумке Кремля, должны залатать брешь в имидже президента и помочь госпропаганде, которая стремительно теряет ТВ-аудиторию и все хуже справляется с поиском аргументов в пользу продолжающейся почти год войны. Неудачи на фронте, мобилизация и угроза дальнейшей потери захваченных украинских территорий — уже вынудили Путина сократить частоту публичных мероприятий и впервые за 10 лет завершить год без традиционной большой пресс-конференции. Зажатый между победной риторикой и кровавой реальностью, Кремль ищет способы заново склеить разбитую чашку пропагандисткого нарратива", – говорится в материале.

Собеседник издания подчеркнул, что любое высказывание об отступлении российских войск мгновенно повышает антирейтинг Путина.

"О сдаче Херсона начальник молчит уже больше месяца. Отдуваются другие", – добавил источник.

Публичные выступления Путина

Большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина (так называемая "прямая линия") впервые с 2012 года не состоится. Российский историк Валерий Соловей объяснил это тем, что диктатор не способен выдержать длительное интенсивное напряжение.

В Институте изучения войны подчеркнули, что Путин мечтал объявить о победе над Украиной, однако ВСУ не дали планам кровавого диктатора осуществиться. Из-за этого он старается спрятаться от "неудобных" вопросов и боится выступать перед публикой.

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