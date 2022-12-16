Президент РФ покинул резиденцию в Сочи и находится в более защищенном месте, отметил историк.

Президент РФ Владимир Путин боится атаки беспилотников, и поэтому во время празднования Нового года не хочет находиться даже рядом с Москвой.

Глава России собирается встречать Новый год 2023 за Уралом, рассказал российский политический аналитик, а также историк Валерий Соловей журналистке Юлии Латыниной, ссылаясь на свои источники.

"Владимир Владимирович лично относится к этому (угрозе атаки дронов - Ред.) крайне серьезно… он покинул свою резиденцию в Бочаровом Ручье (находится в городе Сочи - Ред.), он находится в другом месте, более защищенном. И Новый год он собирается встречать вообще за Уралом, как уверяют злые, но весьма осведомленные языки", - поделился эксперт.

По его словам, российский лидер считает, что в праздник небезопасно быть даже возле Москвы.

"Потому что находится во время Нового года не то, что там на приеме, а вообще находится рядом с Москвой, он не хочет. Он считает, что это небезопасно…", - заявил историк.

Ранее стало известно, что в текущем году впервые за 10 лет не состоится большая пресс-конференция Владимира Путина - так называемая "прямая линия" с россиянами.

Взрывы в России после атаки дронами - что нужно знать

После того, как РФ несколько раз массированно атаковала ракетами украинскую энергетическую систему, на российских авиабазах, с которых взлетали ракетоносцы, произошли взрывы.

5 декабря стало известно, что прогремели взрывы на авиабазе "Дягилево" (находится у Рязани) и на базе "Энгельс" в Саратовской области. По сведениям журналистов, на авиабазе "Энгельс" были повреждены два бомбардировщика Ту-95, а на базе "Дягилево" взорвался бензовоз, и погибли три человека.

Военный эксперт Павел Нарожный говорил, что после атак на авиабазы противнику пришлось рассредоточить свои ракетоносцы, а это значительно усложнило поставку ракет к ним.

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