Недельная инфляция в России стала рекордной с 1998 года.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспрецедентным" санкционное давление на страну в связи с вторжением на территорию Украины.

Об этом он заявил 10 марта на брифинге в Москве, цитирует РБК.

Он отказался делать какие-либо прогнозы из-за рекордной инфляции рубля на рынке.

"Сейчас что-то прогнозировать - дело абсолютное неблагодарное, что называется гадать на кофейной гуще. Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было", - посетовал Песков.

Как писал УНИАН, инфляция в России с 26 февраля по 4 марта дошла до 2,22%.

Стремительный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне нападения РФ на Украину, стало максимальным за неделю с декабря 1998 года – тогда показатель составил 11,6%.

Более 300 иностранных компаний уже заявили о выходе с российского рынка, из-за чего у Путина рекомендовали фактически конфисковать активы этого бизнеса на территории страны.

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