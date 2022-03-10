С начала марта цены в РФ выросли на 1,26%, с начала года – на 3,46%.

Инфляция в России с 26 февраля по 4 марта дошла до 2,22%.

Об этом сообщает Российский Интерфакс.

С 19 по 25 февраля показатель составлял 0,45%, с 12 по 18 февраля – 0,24%, с 5 по 11 февраля – 0,13%, с 29 января по 4 февраля – 0,19%.

Стремительный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне нападения РФ на Украину, стал максимальным за неделю с декабря 1998 года – тогда показатель составил 11,6%.

С начала марта цены в РФ выросли на 1,26%, с начала года – на 3,46%.

Среднесуточный рост цен за четыре дня марта 2022 года составил 0,314% в сравнении со средним показателем в 0,026% за девять дней марта 2021 года.

Годовая инфляция в РФ на 4 марта превысила 10% впервые с января 2016 года, достигнув 10,4% против 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Подорожали для россиян и зарубежный туризм (например, путевки в Турцию за неделю выросли на 28,7%), а также покупка авто, бытовая техника и электроника. Значительно подорожали лекарства.

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