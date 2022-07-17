В Тульской области Российской Федерации несколько вагонов сошли с рельсов и один человек погиб. Все из-за кражи металла из грузового вагона.
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".
В субботу, 16 июля, несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Узловском районе Тульской области.
Причиной называют кражу металла.
"Вероятная причина - из-за действий третьих лиц при хищении металла из грузового поезда. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал пресс-секретарь Тульского отделения Московской железной дороги Олег Трунов.
Авария привела к смерти одного человека. Личность погибшего мужчины устанавливается.
Кроме того, железнодорожная авария привела к задержке движения ряда пассажирских поездов.
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