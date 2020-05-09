С георгиевскими лентами и портретами дедов: в РФ прошел парад к 9 мая во время эпидемии (фоторепортаж)

Вместе с официальной частью парада в России состоялась ежегодная акция «Бессмертный полк» со значительным скоплением граждан, несмотря на действующие карантинные ограничения.

Россия отметила День Победы над нацистами 9 мая, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса и роста числа инфицированных.

Накануне в Кремле обещали, что парад состоится, но не с критическим количеством зрителей.

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На Красную площадь россияне, в частности, вывели тяжелую технику и устроили цветное шоу с участием военных самолетов. Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику освободителям и был на значительном расстоянии от других, без маски.

Вместе с официальной частью парада в России состоялась ежегодная акция «Бессмертный полк» со значительным скоплением граждан, несмотря на действующие карантинные ограничения.

По состоянию на 9 мая в России уже 198 676 инфицированных коронавирусом. Каждый день число зараженных там растет десятками тысячами. За последние сутки выявлено 10 817 новых случаев болезни. За скоростью и количеством заражений Россия в мире занимает пятое место – после США, Испании, Италии и Британии. 1 827 россиян уже умерли.