В РФ теперь никак не наказывают за так называемый "параллельный импорт".

В Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, которым в своей стране легализировал контрабанду.

Российский лидер поставил подпись под законом о легализации так называемого параллельного импорта, пишет ТАСС.

Законом российскому правительству предоставляется право определять товары, за контрабанду которых российские компании не будут нести ни уголовную, ни административную, ни гражданскую ответственность.

Напомним, российское Министерство промышленности и торговли в начале мая опубликовало список, в который вошли более 50 категорий товаров для контрабанды. В перечень, в частности, внесли технику и электронику, оружие, мыло, лекарства.

В перечне, в том числе были товары таких брендов как Samsung, Siemens, Apple, Panasonic, Intel, Asus, Logitech, GoPro и Electolux.

В РФ крупнейшие маркетплейсы готовы продавать контрабандный товар.

Справка УНИАН. После того, как Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля, страны-партнеры украинского государства ввели против российской стороны новые ограничительные меры, и ряд компаний отказались сотрудничать с РФ.

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