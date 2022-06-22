Понятие "параллельный импорт" россияне придумали после введения Западом жестких экономических санкций.

Российские власти легализовали контрабанду товаров, которую они называют "параллельным импортом".

Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

Совет федерации РФ одобрил закон о легализации "параллельного импорта", пишут российские СМИ. Ранее, 21 июня, законопроект одобрила Госдума РФ.

Документ защищает российские компании, которые ввозят товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Речь идет, в частности, о парфюмерии, одежде и обуви, часах, мебели, бумаге, технике, транспорте, электронике, металлах, топливе.

Также включена продукция многих брендов, в частности: техника Apple и Samsung, автомобили Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota.

Понятие "параллельный импорт" россияне придумали после введения Западом жестких экономических санкций за вторжение в Украину.

С 24 февраля российский рынок покинули сотни компаний, а свое имущество они сбыли местному бизнесу.

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