С 24 февраля российский рынок покинули сотни компаний, а свое имущество они сбыли местному бизнесу / REUTERS

Российские власти легализовали контрабанду товаров, которую они называют "параллельным импортом".

Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

Совет федерации РФ одобрил закон о легализации "параллельного импорта", пишут российские СМИ. Ранее, 21 июня, законопроект одобрила Госдума РФ.

Документ защищает российские компании, которые ввозят товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Речь идет, в частности, о парфюмерии, одежде и обуви, часах, мебели, бумаге, технике, транспорте, электронике, металлах, топливе.

Также включена продукция многих брендов, в частности: техника Apple и Samsung, автомобили Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota.

Понятие "параллельный импорт" россияне придумали после введения Западом жестких экономических санкций за вторжение в Украину.

С 24 февраля российский рынок покинули сотни компаний, а свое имущество они сбыли местному бизнесу.

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