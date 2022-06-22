Российские власти легализовали контрабанду товаров, которую они называют "параллельным импортом".
Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.
Совет федерации РФ одобрил закон о легализации "параллельного импорта", пишут российские СМИ. Ранее, 21 июня, законопроект одобрила Госдума РФ.
Документ защищает российские компании, которые ввозят товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
Речь идет, в частности, о парфюмерии, одежде и обуви, часах, мебели, бумаге, технике, транспорте, электронике, металлах, топливе.
Также включена продукция многих брендов, в частности: техника Apple и Samsung, автомобили Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota.
Понятие "параллельный импорт" россияне придумали после введения Западом жестких экономических санкций за вторжение в Украину.
С 24 февраля российский рынок покинули сотни компаний, а свое имущество они сбыли местному бизнесу.
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