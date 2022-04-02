К санкциям присоединились Logitech International S.A Recruit Group, Automatic Data Processing и другие.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о новых санкциях от технологических компаний против России.

В своем Telegram-канале он написал, что швейцарская компания, производящая компьютерную периферию, девайсы для геймеров, Logitech International S.A. заявила о приостановлении поставок в Россию.

"Recruit Group, кадровая компания, которая имеет поисковую систему вакансий Indeed, приостановила бизнес в РФ и ограничила деятельность Indeed сайта на российской территории и удалила из системы все объявления о вакансиях от российских правительственных и военных организаций. Automatic Data Processing прекратила продажи ПО и услуг для управления человеческими ресурсами в РФ", - добавил он.

Также, по словам Федорова, Amadeus IT Group прекратила сотрудничество с российскими авиалиниями "Аэрофлот". Таким образом РФ не сможет бронировать авиабилеты, гостиницы, круизные туры и делать прокат автомобилей.

"Emerson Electric прекращает инвестиции в Россию. Компания совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. Японский игровой гигант Nintendo Company Limited прекратил поставки консолей в России", - отметил министр и добавил, что платежный сервис Nintendo eShop приостановил обработку платежей в рублях.

Как сообщал УНИАН, многие международные технологические компании отказались сотрудничать с Россией из-за войны против Украины. В частности, прекратили деятельность аутсорсинговая компания программного обеспечения DataArt, международный фотобанк Depositphotos, компания Google прекратила лицензирование российских Android-смартфонов, электронная система мгновенных интернет-расчетов Webmoney запретила все сделки с рублями и тому подобное.

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