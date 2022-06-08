Очередную постановку "кадыровцев" разоблачить крайне легко.

"Кадыровцы" в очередной раз продемонстрировали свой талант в создании постановочных роликов якобы с передовой.

Очередной такой ролик появился в сети.

На кадрах несколько "кадыровцев" шагают вдоль кустов и имитируют стрелковый бой. При этом не слышно ответных выстрелов, да и "кадыровцы" вряд ли их ждали, поскольку некоторые тиктокеры даже не надели бронежилет и каску.

Для антуража один из "кадыровцев" постоянно кричал "Ахмат - сила", а другие расстреливали невидимых врагов в кустах, даже не заглядывая в прицел.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в СБУ показали, как на самом деле воюют "кадыровцы". В телефоне одного из боевиков нашли видео, на которых оккупанты танцуют под автоматные очереди и стреляют по деревьям, имитируя серьезный бой.

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