Из их содержания стало еще более понятно, почему некоторые подразделения кадыровцев называют "тик-ток войсками".

Служба безопасности Украины получила доступ к телефону одного из "кадыровцев", который приехал на войну в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В телефоне "кадыровец" хранил немало роликов. Из их содержания стало еще более понятно, почему некоторые подразделения кадыровцев называют "тик-ток войсками".

"Вместо боев с украинскими защитниками, эти "пехотинцы путина" героически воюют с... соснами в лесах Луганщины. И знаете сколько дублей с выстрелами РПГ нужно сделать, чтобы получились "яркий" ролик и "масштабная" битва? Посмотрите сами... 20 секунд в "тик-ток" – и ты почти выиграл войну в трех соснах", - иронично отметили в СБУ.

На кадрах видно, как "кадыровцы" буквально воюют с соснами, использовав все заряды к РПГ. А для эффектного ролика выстрелили все патроны к автоматам, весело приплясывая. На одном из фрагментов видно, как автор ролика эмоционально реагирует на съемки очередного "экшена" для российской публики.

В СБУ напомнили, что ВСУ тем временем уничтожают десятки оккупантов одним выстрелом. Времени на режиссерскую деятельность не хватает.

Ранее "Народная милиция ЛНР" показала экшн с "передовой". В сюжете, якобы снятом на Северодонецком направлении, продемонстрировали процесс штурма здания, которое оказалось пустым.

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