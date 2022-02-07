Серьезная авария в России произошла в городе, расположенном в Сахалинской области.

В российском городе Холмск Сахалинской области в одном из домов на первом этаже прорвало трубу с горячей водой, обварились три человека.

Авария произошла на ул. Советской, в доме, построенном в 1970-х годах, в котором давно нужно было сделать ремонт, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, приблизительно месяц назад жильцы заметили, что на первом этаже начала подтекать труба с горячей водой и обратились к коммунальщикам.

"…Коммунальщики приехали, заткнули дыру тряпкой и ушли…", – отмечается на канале.

Ржавая батарея не выдержала, и в понедельник утром, 7 февраля, в подъезд полилась горячая вода.

Читайте такжеОт удара выпал из багажника: в России водитель потерял на трассе труп (видео)Первая пострадавшая – 68-летняя пенсионерка, она пробиралась к выходу на ощупь, поскольку из-за пара ничего не было видно, и зашла в кипяток по колено. Женщина госпитализирована, она получила ожоги 15% тела.

Также пострадали аварийщики – мужчины, которым 67 и 68 лет.

"…У одного – поражение 50% кожи, у второго – 18%. Оба сейчас в больнице…", – подчеркивается в сообщении.

Ранее в России коммунальщики "отличились" в Новой Москве – устроили дрифт на снегоочистительных машинах и попали на видео.

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