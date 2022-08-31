Пользователи сети "спалили", что свои последние видео Стремоусов записывал в России.

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, сотрудничающий с российскими оккупационными властями в городе, подтвердил, что находится в Воронеже.

Об этом он заявил в своих соцсетях.

При этом предатель утверждает, что уехал в Россию якобы на семинар по коммуникативному лидерству – проведение мероприятия совпало с началом контрнаступления ВСУ под Херсоном.

Відео дня:

Гауляйтеров в Воронеже россияне якобы учили "объяснять" гражданскому населению планы по "интеграции" украинского региона в состав России.

Как писал УНИАН, ранее пользователи сети заметили, что последние видео об "успехах" россиян на фронте Стремоусов записывал на фоне архитектуры Воронежа, а живет херсонский коллаборант в пятизвездочном отеле Marriott.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне продолжают наступать на Донбассе. Как сообщил Генштаб утром, противник пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел, отошел.

Провалом для врага закончился и штурм в направлениях Красногоровки и Марьинки.

Бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях - в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

Кроме того, ВС РФ перегруппировываются за счет плохо обученных добровольцев из третьего армейского корпуса на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.

Это, подсказывают аналитики из Института изучения войны, свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ, официально объявленное несколько дней назад, вынуждает врага менять приоритеты.

Также эксперты считают, что Россия перейдет к обороне Мелитополя – важного логистического узла между Ростовской областью и югом.

Войска Украины продолжают осуществлять огневое влияние на логистические пути россиян в Херсоне, препятствуя противнику пополнять живую силу, боеприпасы и технику.

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