Стремоусов записывает ролики в местной гостинице в Воронеже.

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов на фоне анонсированного контрнаступления ВСУ на юге бежал в Россию.

Об этом сообщает общественный активист и блогер Сергей Стерненко.

В последние дни Стремоусов активизировал свое присутствие в сепаратистских и российских медиа, записывая ролики якобы из своего рабочего кабинета.

Відео дня:

Коллаборант утверждает, что контрнаступление ВСУ и уничтожение логистики РФ никак не повлияет на оккупацию региона, и что Россия в Херсонской области "навсегда".

Однако, по словам Стерненка, вид из окон, на фоне которого писал ролики "гауляйтер", выходит на Благовещенский собор в Воронеже и местный техникум строительных технологий.

Сам Стремоусов в это время находился в воронежском отеле Marriott, расположенного напротив собора.

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.

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