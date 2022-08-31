Враг отошел от пяти населенных пунктов.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются ожесточенные бои.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении противник не оставляет попытки выйти на админграницу Донецкой области. На сегодня ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодеми, Зайцевого, Песков, Первомайского и Марьинки", – говорится в сообщении.

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Так, на Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии различных типов возле Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцевого, Майорска и Кодемы.

"Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел, отошел. Пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои", – добавили в Генштабе.

Тем временем на Авдеевском направлении противник совершил обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка.

"Наступательными действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Красногоровки и Марьинки, традиционно понес потери и отступил", – говорится в сводке.

На Славянском направлении подразделения противника продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья. Авиация противника нанесла удар неподалеку Вернополья.

На Краматорском направлении противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закитное, Малая Пискуновка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Ударам авиации врага подверглись территории неподалеку Спорного и Ивано-Дарьевки.

Тем временем на Новопавловском направлении зафиксировано вражеское огневое влияние у Новомихайовки, Парасковиевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На последнем враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Клиновая, Сосновка, Дементеевка, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Большие Проходы, Циркуны, Петровка, Старый Салтов, Победа, Шестаковое, Байрак, Норцовка и Шевелевка.

Напомним, РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. ВСУ дают достойный отпор противникам. На нашей земле уже уничтожили 47 550 захватчиков.

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