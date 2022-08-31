Россия осознала, что не может проводить более одной наступательной операции одновременно.

Россия готовится к более широкому наступлению украинских сил, корректируя переброску военных и техники.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Россия, например, готовится к обороне Мелитополя, так как это важный логистический путь между Ростовской областью и югом Украины.

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В то же время РФ усиливает группировку на Донецком направлении военными Центрального военного округа. Части этого округа ранее действовали в районе Лисичанска-Северска и в середине августа прервали "оперативную паузу".

"Передвижение подразделений ЦВО в район Донецка также свидетельствует о том, что российские силы отдают предпочтение северскому наступлению в пользу сохранения темпа наступления в районе Донецка", - пишут эксперты.

ISW ранее сообщала, что наступление русских в районе Авдеевки и западной части Донецка фактически достигло кульминации после ограниченного прорыва русских вокруг вентиляционной шахты Бутовской угольной шахты. Передислокация предполагает, что российское командование осознало, что оно не может проводить более одной наступательной операции одновременно.

Также эксперты упомянули о сообщении Генштаба по поводу переброски третьего армейского корпуса, состоящего из плохо обученных и неопытных элементов, для усиления позиций ВС РФ в Харьковской и Запорожской областях.

Его развертывание указывает на то, что Россия стремится восстановить боевую мощь для наступления в Донецком направлении или для обороны Херсона.

Как сообщал УНИАН, за сутки украинские защитники уничтожили 117 захватчиков и более 30 единиц вражеской техники на юге Украины.

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