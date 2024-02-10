Российские "правозащитники" обвиняют Duolingo в ЛГБТ-пропаганде.

В РФ могут признать экстремистским популярное приложение для изучения языков Duolingo. Как сообщает Baza, жалобу в" компетентные органы "подготовили в Сибирскую правозащитную группу "Радетель". Как утверждают представители группы, к ним обратились возмущенные родители, чьи дети при изучении иностранного языка якобы наталкиваются на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

"Как указывают "Радетели", пропагандируют ЛГБТ прямо в заданиях – например, пользователей просят повторить предложение "Клара встретила свою жену Марию в лесбийском баре". Или вставить пропущенное слово в предложении "У Питера и Макса_брак", — говорится в сообщении.

По данным ресурса, "Радетели" отправили обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать Duolingo на территории Российской Федерации.

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Что такое Duolingo

Duolingo - бесплатная платформа для изучения языка (в прошлом также для краудсорсинговых переводов). Популярное приложение предлагает уроки в игровой форме, включающие задания по аудированию, переводу, практике разговорной речи и грамматике.

Сервис разработан так, что по мере прохождения уроков пользователи параллельно помогают переводить веб-сайты, статьи и другие документы. Для русскоязычных пользователей этого популярного приложения доступно изучение английского, немецкого, французского, испанского языков.

Запрет ЛГБТ в России

В ноябре 2023 года в России запретили ЛГБТ - Верховный суд РФ признал ЛГБТ экстремистским движением, и теперь деятельность международного сообщества запрещена на территории РФ.

В прошлом месяце российские психиатры предложили "лечить" трансгендерных людей через "примирение с врожденным полом".

Недавно в РФ суд арестовал девушку за ношение радужных сережек.

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