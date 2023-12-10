Впрочем, к куму Путина скандального предателя не пускал другой бывший топ-чиновник Украины времен Януковича.

После обмена кума Путина Виктора Медведчука, убитый предатель Илья Кива неоднократно пытался к нему" прорваться " в Москве.

Как сообщает "ВЧК-ОГПУ "со ссылкой на источники, Кива тешил себя надеждой стать одним из лидеров кремлевского проекта"Другая Украина". Однако, доступ к Медведчуку жестко блокировал бывший заместитель генерального прокурора Украины времен Януковича Ренат Кузьмин.

"Этот" ценный "кадр в Москве курирует все политические проекты и движения Виктора Медведчука, в частности движение"другая Украина". Это движение-невидимка, которое позволяет осваивать ежемесячно гигантские суммы. И Кузьмин к кормушке лишние рты подпускать совсем не собирается", - отмечает канад.

Несмотря на то, что Кива декларировал свои симпатии к Медведчуку публично, во время алкогольных поливок не уставал повторять, что если бы он "был кумом, то не вел бы себя как лох", которым по его мнению является Медведчук.

Ликвидация Кивы-главные новости

Бывший нардеп и предатель Украины Илья Кива, которого приговорили в нашей стране к 14 годам тюрьмы, был ликвидирован 6 декабря в селе Супонево Московской области в парковой зоне гостиницы "Величъ Country Club".

Оно тело нашли на снегу с несколькими ранениями. Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что ликвидация предателя-это спецоперация СБУ. По его словам, предателя ликвидировали из стрелкового оружия.

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