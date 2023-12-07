Астролог Влад Росс рассказал, что смерть Ильи Кивы предсказывал еще задолго до этого происшествия. По его словам, однажды они встретились на "Красноармейской" (переименована в "Большую Васильковскую") и он озвучил ему свой прогноз - смерть экс-нардепа Украины наступит в 2023 году.
"Киву убили окончательно и бесповоротно. Нептун (символ предательства и обмана) в квадратуре к Марсу (символ огнестрельного оружия). Скажу больше: его убил его собственный охранник. Этому человеку заплатили деньги за убийство Кивы. После этого он сбежал", - сказал Росс в комментарии УНИАН.
Также астролог отметил, что смерть Кивы никак не повлияет на войну в Украине, развязанной Россией, потому что экс-нардеп являлся "мелкой сушкой".
Отвечая на вопрос, почему Кива при жизни выбрал путь предателя и поддержал в войне Россию, Росс говорит, что это вопрос денег. Он выбрал ту сторону, которая ему платит.
"Его спонсировала Москва. Я думаю, когда он продался Медведчуку, который полностью им руководил, настала его смерть. Кива находился на такой стадии, что кто-то из его окружения по-любому бы его убил. Такой у него гороскоп", - добавил астролог.
Илья Кива ликвидирован - что известно
Напомним, 6 декабря стало известно, что в Подмосковье нашли мертвым беглого нардепа Илью Киву.
Сообщалось, что Илья Кива был убит двумя выстрелами - в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили.
По одной из версий, навести киллера на след Кивы могла его сожительница, однако это пока не подтверждено.