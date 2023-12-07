По словам Росса, он давно предсказывал беглому нардепу смерть.

Астролог Влад Росс рассказал, что смерть Ильи Кивы предсказывал еще задолго до этого происшествия. По его словам, однажды они встретились на "Красноармейской" (переименована в "Большую Васильковскую") и он озвучил ему свой прогноз - смерть экс-нардепа Украины наступит в 2023 году.

"Киву убили окончательно и бесповоротно. Нептун (символ предательства и обмана) в квадратуре к Марсу (символ огнестрельного оружия). Скажу больше: его убил его собственный охранник. Этому человеку заплатили деньги за убийство Кивы. После этого он сбежал", - сказал Росс в комментарии УНИАН.

Также астролог отметил, что смерть Кивы никак не повлияет на войну в Украине, развязанной Россией, потому что экс-нардеп являлся "мелкой сушкой".

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Отвечая на вопрос, почему Кива при жизни выбрал путь предателя и поддержал в войне Россию, Росс говорит, что это вопрос денег. Он выбрал ту сторону, которая ему платит.

"Его спонсировала Москва. Я думаю, когда он продался Медведчуку, который полностью им руководил, настала его смерть. Кива находился на такой стадии, что кто-то из его окружения по-любому бы его убил. Такой у него гороскоп", - добавил астролог.

Илья Кива ликвидирован - что известно

Напомним, 6 декабря стало известно, что в Подмосковье нашли мертвым беглого нардепа Илью Киву.

Сообщалось, что Илья Кива был убит двумя выстрелами - в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили.

По одной из версий, навести киллера на след Кивы могла его сожительница, однако это пока не подтверждено.

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