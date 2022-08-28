Женщина заявила, что живет в Кишиневе уже год.

Россиянка устроила скандал в Кишиневе, жалуясь на русофобию.

Женщина записала на видео претензии к администрации местного клуба – якобы ее не стали обслуживать и даже не пустили в заведение, узнав, что она – россиянка.

"Кишинев, спасибо! Русских не пускают в клуб. Вы прикиньте, блин. Кому я че сделала девочка вообще?! Приехала в Кишинев, замуж вышла, живу здесь год. А меня, как сказала, что я – русская, не пускают", - заявила женщина. Відео дня:

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.

В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.

Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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