Батальоны были разделены на две основные группы.

Добровольческие батальоны, входящие в состав третьего армейского корпуса РФ, вероятнее всего, будут переброшены на Донецкое направление и юг для возобновления наступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Батальоны были разделены на две основные группы. Аналитики отмечают, что оккупанты тренируются на более новых образцах оружия, что указывает на то, что их хотят использовать для восстановления наступательного потенциала.

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Речь идет о Донецком направлении, где продвижение россиян застопорилось в районе Марьинки, Песков и Авдеевки. Другая часть, возможно, отправится на южное направление - в Херсонскую область.

"Однако элементы третьего армейского корпуса вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь. Лучшее оснащение не обязательно сделают силы эффективными, если личный состав недостаточно обучен или дисциплинирован", - отмечают в Институте изучения войны.

Эффективность от поступления такого количества добровольцев также снизится из-за того, что в России не хватает опытных командиров.

Как писал УНИАН, Россия начала перебрасывать недавно сформированный третий армейский корпус. Движение войск и техники зафиксировано в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

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