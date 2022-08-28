Попытка штурма ДРГ из 10 россиян означает еще большую "деградацию" российских сухопутных войск.

У русских все еще мало живой силы, чтобы наступать в Херсонской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики цитируют сводку южного командования ВСУ, в котором говорилось о попытке штурма украинских позиций под Херсоном десятью членами российского ДРГ.

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"Это позволяет предположить, что наступательные возможности России на Херсонщине еще больше ухудшились. 10 человек – слишком мало, чтобы эффективно действовать в качестве маневренной единицы", - отмечают эксперты.

В Институте добавили, что, если правильно поняли сообщение командования, эта попытка штурма русских означает еще большую "деградацию" русских сухопутных войск.

В то же время заявление командования, пишут эксперты, согласуется с украинской кампанией по ослаблению российских логистических возможностей в западной части Херсонской области и предварительными оценками ISW по снижению морального духа оккупантов.

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