Враг получил жесткий отпор и вынужденно отошел.

Вооруженные Силы Украины остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Тем временем сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" по объектам инфраструктуры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг обстрелял район Белополья Сумской области.

Відео дня:

На Харьковском направлении противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Победа, Протопоповка, Гусаровка, Слатино, Ивановка, Петровка, Русская Лозовая, Сосновка, Большие Проходы. Нанес авиаудары возле Гусаровки и Первомайского.

Тем временем, на Славянском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Довгеньке, Курулька, Адамовка, Долина, Бражковка, Дибровное, Богородичное, Краснополье и Константиновка.

"Враг пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Довгеньке и Богородичное, но успеха не имел и вынужден отойти", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении противник продолжил артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северска.

На Бахмутском направлении огневого воздействия из танков, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцевое. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы.

"Противник пытался вести наступление в направлениях вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцево. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад", - сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельське, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. Нанес авиационные удары возле Валентиновки и Водяного.

"Вел наступление в направлении Лозовое - Первомайское, получил жесткий отпор и вынужденно отошел", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении обстрелы обстрелы зафиксированы возле Дорожнянки, Чаривного, Орехова, Малой Токмачки, Малых Щербаков, Ольговского, Степного, Новоселки и Зеленого Поля.

На Южнобугском направлении оккупанты продолжали поражать из имеющихся видов артиллерийского вооружения районы населенных пунктов Николаев, Александровка, Степная Долина, Прибугское, Лупареве, Лиманы, Посад-Покровское, Новогригорьевка, Широкое, Первомайское, Партизанское, Апрельское, Киселевка, Кобзарци, Большое Артакове, Яковлевка, Андреевка, Потемкине, Ольгино, Трудолюбовка, Князевка, Добрянка и Топольного. Враг задействовал авиацию для удара вблизи Андреевки.

В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Арестович рассказал, кто стоит за подрывом поездов, складов и поджогами машин в России.

Вас также могут заинтересовать новости: