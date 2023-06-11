РФ подтягивает значительные резервы, отметил эксперт.

Россия в срочном порядке перебрасывает войска из Белгородской области на Запорожское направление фронта в Украине.

"Есть информация о том, что враг подтягивает на Запорожское направление значительные резервы, как людские, так и технику. Есть пленные из бригады, которые до этого были на дежурстве в Белгороде", - рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что Запорожское (Таврийское) направление - на сегодняшний день самое "горячее":

"Здесь ВСУ ведут наступательные действия. Заканчивается первая неделя боевых действий на этом направлении. Она очень тяжелая. Появилось видео боев, не всегда удачных. Но, тем не менее, у нас и тут все равно есть успехи".

При этом он упомянул населенные пункты Лобковое, Левадное, Работино, Вербовое и Великую Новоселку, где есть продвижение ВСУ.

"Довольно тяжело, потому что это первая линия обороны. Здесь самые мотивированные, самые большие укрепления… Так что, есть успех. Да, он дается тяжело. Да, это наступление, и потери будут как в технике, так и в людях, к величайшему сожалению, но без этого нельзя", - заявил Жданов.

При этом он призвал всех черпать информацию из официальных источников:

"Видео с нашей колонной, которая попала на минное поле и была обстреляна российской артиллерией, где был поврежден танк Leopard и 5 БМП M2 Bradley, третьи сутки тиражирует российская пропаганда и предоставляет это так, как будто они 100 тысяч пятьсот боевых бронированных машин и танков уже уничтожили, уже всех победили… Смотрите на нашу сводку, в какой кратности теряет технику и вооружения рашистская сторона".

Война в Украине - новые успехи ВСУ

Сообщалось, что воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой области.

А на Запорожском направлении ВСУ прицельным огнем "разнесли" колонну российской техники.