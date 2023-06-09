"Цезарь" отметил, что его побратимов напугать никто не сможет.

Власти Российской Федерации перебрасывают в Белгородскую область в основном мобилизованных. Бойцы легиона "Свобода России" также заметили кадровых военных, но заверили, что их некем напугать.

"Нас напугать нечем. Тик-токеры кадыровцы нас не напугают, вагнеров мы полгода успешно утилизировали под Бахмутом. Нам некого бояться, тем более на своей земле", - заявил представитель легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в эфире телемарафона.

При этом он указал, что его бойцы готовы к встрече, если "кадыровцы" все же появятся в Белгородской области.

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"Есть очень большие сомнения, что они (кадыровцы – УНИАН) там появятся в принципе. За год с лишним войны все прекрасно видели, что от слов Кадырова про Киев за три дня до каких-то реальных успехов есть огромная пропасть. Он бережет этнических чеченцев для будущего передела власти. Те подразделения, которые подчиняются Кадырову, они на 90% состоят из русских и представителей других этнических групп России. Только 10% там чеченцы. Он прекрасно видит итоги этой "спецоперации", как и Пригожин, смотрит в будущее на передел власти в России", - подытожил "Цезарь".

Бои в Белгородской ообласти РФ - что заявил Кадыров

Главарь Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить в Белгородскую область чеченские подразделения. По его словам, его бойцы способны "ликвидировать бандгруппу без последствий для мирного населения и инфраструктуры".

Он сказал, что сейчас количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек.

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