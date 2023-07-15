Кто это сделал - оппозиционерша утверждать не осмеливается.

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. В настоящее время он проходит процедуру диализа, утверждает российская оппозиционерша Ольга Курносова со ссылкой на источники в спецслужбах.

По ее словам, об отравлении Кадырова уже ходят слухи в кабинетах спецслужб, но они, отметила Курносова, пока не подтвержденные.

"Внутри спецслужб ходят слухи, что его отравили. Не знаю, так ли это, но слухи такие есть. Выжит ли он - вопрос", - сказала она.

Курносова предположила, что чеченского главу могли отравить "по схеме Литвиненко" - радиоактивным веществом. Кто это сделал - оппозиционерша утверждать не осмеливается.

"(Ходят слухи - ред.), что его отравили радиоактивными веществами. То есть, старая схема Литвиненко жива и работает. Поэтому все возможно. В сегодняшней России возможно все. Путин или не Путин - кто угодно", - высказалась Курносова.

Кадыров болен - что стоит знать

С начала месяця начали ходить слухи о болезни Кадырова. По словам главы правительства Чеченской республики Ичкерия (в изгнании) Ахмеда Закаева, Кадыров действительно серьезно болен, а его "правая рука" Адам Делимханов пострадал во время обстрела.

По данным BILD, у чеченского главы проблемы с почками. В последнее время он появляется на публике с опухшим лицом и телом в общем, ему даже трудно открыть глаза.

Сам Кадыров слухи опровергает. 2 июля он опубликовал из-за "сплетников и болтунов" видео, как обедает с живым Делимхановым.

При этом российские СМИ настаивали, что слухи о своем предсмертном состоянии Кадыров и Делимханов якобы распустили сами, чтобы отвлечь внимание от своего паломничества в Мекку.

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