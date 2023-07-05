По его словам, Кадыров серьезно болен.

Рамзан Кадыров действительно серьезно болен, а его "правая рука" Адам Делимханов пострадал во время обстрела.

Об этом рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия (в изгнании) Ахмед Закаев в эфире УНИАН. По его данным, Кадыров был и остается болен, а видео с ним опубликовали с целью показать общественности, что он жив.

"Он очень болен, он в очень плохом состоянии находился все это время. И то, что мы видели, я думаю, только подтверждает эту версию и ту информацию, которую мы получили из разных источников. Очень надеемся, что он доживет до трибунала и что он и его подельники понесут наказание за все злодеяния, которые совершили", - сказал Закаев.

По его данным, Делимханов получил ранение во время удара по одной из колонн, у него была проблема с ногами, поэтому на видео он сидит.

"Да, действительно была обстреляна колонна, в которой они передвигались. Более 6-10 человек из этого подразделения были выведены из строя. Но Делимханов был более тяжело ранен. Сейчас, видимо, он выкарабкался", - добавил глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

Болезнь Кадырова и ранение Делимханова

В последнее время в сети неоднократно писали, что "правая рука" Кадыров был серьезно ранен во время обстрела.

О болезни Кадырова ходят слухи уже долгое время, сообщалось, что у него могут быть проблемы с почками. В сети писали, что его госпитализировали в тяжелом состоянии.

2 июля Кадыров опубликовал ролик, в котором ужинает вместе с Делимхановым. Он заявил, что снял его из-за "сплетников и болтунов".

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