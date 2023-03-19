Лидер Чечени слово через слово вставляет свое "дон" во время общения.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пояснил реальный смысл приставки "дон-дон" в своей речи. Как известно, это трехбуквенное "словечко" политик регулярно применяет во время общения, вставляя его слово через слово.

Как отметил Кадыров в комментарии росСМИ, реальной причины постоянно говорить "дон" у него нет. Его "дон" - это просто для связки слов, признался лидер Чечни.

"Вы знаете, что такое "короче говоря", вот то же самое "дон" - для связки слов", - с трудом пояснил Кадыров.

Кадыров активизировался в политполе РФ после возможного отравления

Напомним, что лидер Чечени Рамзан Кадыров вновь начал мелькать в российском информационном пространстве после новостей о возможном отравлении со стороны спецслужбы РФ ФСБ и нестандартном лечении в Берлине.

В частности, 13 марта чиновника показательно засняли во время личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, демонстрируя, что с ним якобы все в порядке. Хотя эксперты говорят, что в кадре Кадыров выглядел больным и уставшим.

Теперь Кадыров время от времени показывает свою "активность" в соцсетях. Недавно он отметился своей реакцией на международный ордер на арест Путина.

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