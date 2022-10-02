Зеленский официально объявил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.

Освобождение города Лиман Донецкой области – это значимое событие, и Соединенные Штаты Америки очень воодушевлены тем, что сейчас делают Вооруженные силы Украины.

Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Гонолулу..

"Лиман служил русским линией снабжения, и они использовали эти маршруты, чтобы перебрасывать людей и материалы на юг и на запад. А без этих маршрутов будет сложнее. Так что перед русскими встает своего рода дилемма", – заявил он. Видео дня

Глава Пентагона также прокомментировал опасения, что прогресс ВСУ на поле боя усилит возможную эскалацию войны, включая потенциальное применение Россией ядерного оружия:

"Что это означает с точки зрения потенциальной эскалации, я не буду спекулировать на этом. Но для поля боя это означает, что украинцы продолжают прогрессировать и продолжают создавать проблемы для русских, которые им придется решать. И опять же, нас всех должно воодушевить то, что мы видим".

Освобождение Лимана: что известно

Как известно, освобождение Лимана открывает ворота для освобождения всего украинского Донбасса.

Утром 1 октября в ВСУ заявили, что возле окруженного украинскими военными города Лиман из-под оккупации освобождены 5 населенных пунктов.

Позже стало известно, что украинские военнослужащие зашли в Лиман Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября официально объявил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.