Изучавший Чикатило психиатр пытался покончить с собой

87-летнего врача сумела спасти жена, находившаяся вместе с ним в московской квартире.

Российский психиатр Федор Кондратьев, прославившийся изучением советского каннибала и педофила Андрея Чикатило, пытался покончить с собой.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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87-летнего врача сумела спасти жена, находившаяся вместе с ним в московской квартире.

Кондратьев известен участием в судебно-психиатрической экспертизе маньяка Андрея Чикатило и других серийных убийц, а также полковника Юрия Буданова, обвиненного в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

Напомним, что Чикатило в период с 1982 по 1990 год совершил 43 убийства. Хотя сам маньяк говорил о 56 случаях.

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