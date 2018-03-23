В России врачи выписали пациента психбольницы, после чего он услышал "голоса" и совершил убийство

Душевнобольной россиянин убил сожителя своей сестры, оставив ее одну с семью несовершеннолетними детьми.

В Удмуртии выписанный из психиатрической больницы пациент убил гражданского мужа своей сестры, говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета по республике.

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Как передает РБК, инцидент произошел в селе Малая Пурга в ночь на 21 марта. Выписанный двумя неделями раньше из психиатрической больницы мужчина несколько раз ударил ножом гражданского мужа сестры, в результате чего тот скончался. На допросе подозреваемый признался, что слышал «голоса», которые советовали ему совершить убийство, так как "в паре были недостаточно хорошие отношения".

По предварительным данным, мужчина был выписан из медучреждения решением суда по ходатайству врачей. По их мнению, он больше не нуждался в принудительном лечении и должен был перейти под наблюдение психиатра по месту жительства. В психиатрическую больницу он попал после совершения преступления в невменяемом состоянии.

В отношении медиков возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В рамках расследования изъяты медицинские документы, решается вопрос о комплексной медэкспертизе. Одной из проверяемых версий случившегося является недобросовестное отношение персонала психбольницы к своим обязанностям.

Согласно информации местного портала «ИжевскИнфо.ру», у сестры подозреваемого семь несовершеннолетних детей.

Как сообщал УНИАН, ранее на Кубани бывший боевик "ДНР" после драки в кафе застрелил людей, которые не участвовали в драке.