Тело пропавшей обнаружили в лесном массиве.

В Смоленской области подростки изнасиловали и убили женщину.

Читайте такжеНесовершеннолетний россиянин планировал теракт, изготовив взрывчатку по интернет-инструкцииОб этом сообщают в СК РФ по Смоленской области.

24 декабря жительница Москвы сообщила в полицию, что её мать не выходит на связь. Тело пропавшей обнаружили в лесном массиве недалеко от деревни, где она проживала.

По предварительным данным, вечером 23 декабря двое местных жителей 16 и 17 лет в безлюдном месте подкараулили женщину, напали на нее, совершив преступление против половой неприкосновенности, после чего задушили. Тело забросали снегом и ветками деревьев.

Отмечается, что подростки ранее привлекались к уголовной ответственности за хищения, а также состояли на учете в органах системы профилактики.

Как пишет Комсомольская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 38-летняя женщина работала воспитательницей в детском саду. Ученик девятого класса и его 16-летний приятель изнасиловали её, а затем, чтобы скрыть преступление, задушили шнурком.

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Автор: УНИАН